В Татарстане сдадут не менее 3,26 млн квадратных метров жилья в 2025 году

Фото: Максим Платонов

В Татарстане запланирован ввод не менее 3,26 млн квадратных метров жилья в 2025 году, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Из общего объема запланированного жилья 1,416 млн кв. м отводится под индивидуальное жилищное строительство, 1,683 млн кв. м — на многоквартирное инвестиционное строительство, а 162 тыс. кв. м — по программе социальной ипотеки. Эти меры направлены на удовлетворение растущего спроса на жилье в республике.

Кроме того, в Татарстане продолжается работа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, что подчеркивает внимание властей к социальной инфраструктуре и улучшению жилищных условий населения.

Напомним, что в 2025 году Татарстан планирует реализовать 343 объекта в рамках шести национальных проектов и четырех государственных программ, на что будет выделено более 16 млрд рублей. Основное финансирование предназначено для модернизации объектов ЖКХ, капремонта многоквартирных домов и благоустройства общественных пространств.



Анастасия Фартыгина