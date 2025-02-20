В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета

Фото: Максим Платонов

Центральный МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, трагедия произошла сегодня вблизи населенного пункта Новоликеево. Воздушное судно совершило жесткую посадку и загорелось. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, Нижегородский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.



Галия Гарифуллина