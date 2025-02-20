В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета
Центральный МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напомним, трагедия произошла сегодня вблизи населенного пункта Новоликеево. Воздушное судно совершило жесткую посадку и загорелось. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, Нижегородский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.
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