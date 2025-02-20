Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
— В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека, — говорится в сообщении.
В тушении пожара участвуют шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Причину происшествия выяснят следственные органы.
На место происшествия выехал Нижегородский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Идет проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Напомним, в феврале в Татарстане вынесли приговор по уголовному делу в отношении командира воздушного судна, который совершил жесткую посадку в Бегишево. Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.
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