Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области

Фото: скриншот телеграм-канала Приволжской транспортной прокуратуры

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

— В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека, — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Причину происшествия выяснят следственные органы.

На место происшествия выехал Нижегородский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Идет проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.



Напомним, в феврале в Татарстане вынесли приговор по уголовному делу в отношении командира воздушного судна, который совершил жесткую посадку в Бегишево. Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Галия Гарифуллина