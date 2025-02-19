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Банк России опубликовал курс валют на 20 февраля

21:15, 19.02.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Банк России опубликовал курс валют на 20 февраля
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 20 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился в цене на 0,91 рублей, евро подешевел на 1,59 рубль, цена юаня снизилась на 0,06 рублей.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 90,43 рублей;
  • евро — 94,08 рубля;
  • юань — 12,36 рублей.

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