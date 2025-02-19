Банк России опубликовал курс валют на 20 февраля
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 20 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился в цене на 0,91 рублей, евро подешевел на 1,59 рубль, цена юаня снизилась на 0,06 рублей.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 90,43 рублей;
- евро — 94,08 рубля;
- юань — 12,36 рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.