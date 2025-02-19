С начала СВО рубль подешевел к доллару США на 23%

Фото: Сейтумерова Анна

С начала СВО рубль подешевел ко всем ведущим валютам. В частности, к доллару США он упал на 23%, к евро — на 12%, а к юаню — только на 5,8%. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Курс доллара с конца февраля 2022 года вырос на 23%, евро — на 12%, юаня — на 5,8%. Возможно, обесценение рубля по отношению к юаню сдерживало «зеркалирование» Банком России покупок в Фонд национального благосостояния юаней по бюджетному правилу, то есть продажи китайской валюты российским регулятором. В то же время ограничение на ввоз наличных долларов и евро в Россию значительно повысил спрос на них со стороны банков. Кроме того, рост курса доллара к рублю поддерживался еще и высоким спросом российских экспортеров после того, как доллар и евро перестали торговаться на Московской бирже, — пояснил он.

Шнейдерман считает, что тенденция на ослабление рубля продолжится в 2025 году, учитывая выгоду от этого для экспортеров и бюджета, а также возможное снижение цен на нефть.

По его мнению, геополитическое смягчение может способствовать укреплению рубля, но перспективы пока выглядят слишком неопределенными.

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 19 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.



Елизавета Пуншева