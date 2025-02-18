Банк России опубликовал курс валют на 19 февраля
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 19 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился в цене на 0,09 рубля, евро подешевел на 0,14 рубля, цена юаня снизилась на 0,08 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 91,34 рубля;
- евро — 95,67 рубля;
- юань — 12,42 рубля.
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