Владимир Путин: Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине

Комментируя результаты переговоров в Эр-Рияде, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. В целом он положительно оценивает итоги встречи.

В разговоре с журналистами президент также сказал, что целью встречи России и США было повышение доверия. Без этого невозможно разрешить украинский конфликт.

Кроме того, по словам Путина, с американской стороны на переговорах были «совсем другие люди» — без предвзятости и осуждений.

Он добавил, что выдворение дипломатов России и США ни к чему хорошему не приводит, теперь работа диппредставительств будет возобновляться.

Накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, в которых приняли участие Сергей Лавров, Марко Рубио и другие высокопоставленные представители обеих стран. Делегации договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине и механизма консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. По данным Fox News, на встрече согласовали трехэтапный мирный план по Украине, однако позднее Сергей Лавров заявил, что это фейк.

Елизавета Пуншева