Кирилл Охоткин назначен исполняющим обязанности ректора КАИ

Представление и.о. ректора состоялось 18 февраля в актовом зале университета

Фото: Максим Платонов

Исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технологического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) стал бывший советник генерального директора по инновационному развитию АО «Информационные спутниковые системы» имени М.Ф. Решетнева Кирилл Охоткин, сообщила пресс-служба вуза.

Представление нового руководителя прошло в актовом зале КНИТУ-КАИ с участием заместителя министра науки и высшего образования России Айрата Гатиятова, заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой и помощника раиса Альберта

Кирилл Охоткин подчеркнул, что КАИ имеет «богатое и славное прошлое, огромные заслуги перед страной», а также пообещал сделать все, чтобы вуз динамично развивался и выходил на новый качественный уровень.

Исполняющий обязанности ректора КАИ окончил Сибирскую аэрокосмическую академию в 1999 году по специальности «Физика». В 2002 году завершил аспирантуру Сибирского государственного технологического университета. Является доцентом, доктором физико-математических наук, автором 39 научных публикаций и одного патента на программу для ЭВМ.

Дарья Беззубова