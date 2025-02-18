Кирилл Охоткин назначен исполняющим обязанности ректора КАИ
Представление и.о. ректора состоялось 18 февраля в актовом зале университета
Исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технологического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) стал бывший советник генерального директора по инновационному развитию АО «Информационные спутниковые системы» имени М.Ф. Решетнева Кирилл Охоткин, сообщила пресс-служба вуза.
Представление нового руководителя прошло в актовом зале КНИТУ-КАИ с участием заместителя министра науки и высшего образования России Айрата Гатиятова, заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой и помощника раиса Альберта
Кирилл Охоткин подчеркнул, что КАИ имеет «богатое и славное прошлое, огромные заслуги перед страной», а также пообещал сделать все, чтобы вуз динамично развивался и выходил на новый качественный уровень.
Исполняющий обязанности ректора КАИ окончил Сибирскую аэрокосмическую академию в 1999 году по специальности «Физика». В 2002 году завершил аспирантуру Сибирского государственного технологического университета. Является доцентом, доктором физико-математических наук, автором 39 научных публикаций и одного патента на программу для ЭВМ.
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