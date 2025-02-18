Казанское метро возобновило работу после отказа насоса на станции «Проспект Победы»
Казанский метрополитен продолжает работать в штатном режиме. Поезда курсируют строго по расписанию, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Ранее в метро произошел сбой, вызванный отказом насосного оборудования. По информации «Метроэлектротранса», это привело к скоплению воды на перегоне в районе станции «Проспект Победы».
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