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На станции метро «Проспект Победы» в Казани произошел сбой в движении поездов

08:43, 18.02.2025
На станции метро «Проспект Победы» в Казани произошел сбой в движении поездов
Фото: Динар Фатыхов

В казанском метро произошел сбой, вызванный отказом насосного оборудования. По информации «Метроэлектротранса», это привело к скоплению воды на перегоне в районе станции «Проспект Победы».

В результате отказа оборудования составы вынуждены двигаться с ограниченной скоростью, что увеличило время ожидания для пассажиров. Специалисты уже работают над устранением проблемы. Ожидается, что график движения восстановят в ближайшее время.

Анастасия Фартыгина

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