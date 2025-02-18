На станции метро «Проспект Победы» в Казани произошел сбой в движении поездов

Фото: Динар Фатыхов

В казанском метро произошел сбой, вызванный отказом насосного оборудования. По информации «Метроэлектротранса», это привело к скоплению воды на перегоне в районе станции «Проспект Победы».

В результате отказа оборудования составы вынуждены двигаться с ограниченной скоростью, что увеличило время ожидания для пассажиров. Специалисты уже работают над устранением проблемы. Ожидается, что график движения восстановят в ближайшее время.



Анастасия Фартыгина