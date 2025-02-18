Тренер «Динамо» Кудашов предложил отменить послематчевые рукопожатия

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов выступил с инициативой отменить послематчевые рукопожатия между хоккеистами, если они приводят к конфликтам. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Заявление он сделал на пресс-конференции после инцидента, произошедшего во время матча между казанским «Ак Барсом» и нижегородским «Торпедо», где в результате рукопожатия подрались голкиперы обеих команд.

Ранее гендиректор «Торпедо» Александр Харламов предложил пересмотреть ситуацию с послематчевыми рукопожатиями в играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, вопрос можно вынести на рассмотрение совета директоров КХЛ.

Кудашов уточнил, что хоккейные традиции, такие как рукопожатия, могут быть устаревшими и не соответствовать современным реалиям. Он подчеркнул, что в НХЛ давно применяются другие подходы, и если послематчевые рукопожатия становятся причиной стычек, их следует отменить.

— Если стычки есть, то надо отменять рукопожатия, а чего тянуть-то? Берите и с завтрашнего дня отменяйте, чтобы больше этих стычек не было, — заявил Кудашов.

Тренер также добавил, что для игроков и тренеров не имеет значения, жмут ли они руки соперникам, и что уважение к противнику можно проявлять и другими способами.

— Наверное, лучше не обострять эту ситуацию, — заключил он.

Анастасия Фартыгина