Гендиректор «Торпедо» предложил пересмотреть вопрос с рукопожатиями в КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов предложил пересмотреть ситуацию с послематчевыми рукопожатиями в играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, вопрос можно вынести на рассмотрение совета директоров КХЛ.

Накануне после рукопожатий вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов и голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков организовали драку. Также в инциденте поучаствовали запасные Тимур Билялов и Иван Бочаров.

— Иногда матчи заканчиваются на нервозной ноте, и, возможно, есть мнение, что эти рукопожатия не очень-то и нужны. Как известно, в плей-офф рукопожатия есть только после последней игры в серии. Этот вопрос при желании можно вынести на рассмотрение советом директоров, учитывая, что послематчевое рукопожатие — это часть игры, — сказал Харламов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Функционер также добавил, что не зря нет рукопожатий после каждого матча в плей-офф Кубка Гагарина.

Матч между «Ак Барсом» и «Торпедо» закончился разгромным поражением казанцев со счетом 1:5. Команда Анвара Гатиятулина прервала пятиматчевую победную серию в чемпионате.

Зульфат Шафигуллин