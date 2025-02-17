Татарстан нарастит поддержку малых хозяйств для увеличения производства сельхозпродукции

Фото: Мария Зверева

Власти Татарстана усилят меры поддержки малых форм хозяйствования (ЛПХ и фермерских хозяйств) с целью стимулирования роста производства сельскохозяйственной продукции. Решение принято на фоне сокращения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, несмотря на общий рост объемов производства в данном секторе. Об этом сообщили в Минсельхозе республики

В 2024 году малые хозяйства республики произвели продукции на 142 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Однако доля малых форм в общем объеме производства снизилась с 44 до 42% из-за уменьшения численности скота, в частности коров. Согласно данным электронной похозяйственной книги, поголовье коров в личных хозяйствах сократилось на 8,8 тыс. голов и составляет 86,7 тысяч. Причина — трудоемкость заготовки кормов.

В связи с этим, раис Татарстана Рустам Минниханов поручил увеличить объем и расширить спектр мер поддержки ЛПХ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В частности, приняты следующие решения:

единая ставка субсидии на содержание коров увеличена до 6,3 тыс. рублей;

субсидия на содержание коз увеличена до одной тысячи рублей;

общая сумма субсидий на содержание дойного стада увеличена на 184 млн рублей и достигла 534 млн рублей;

субсидии на строительство мини-ферм от восьми коров молочного направления увеличены до одного миллиона рублей;

субсидии на строительство мини-ферм от пяти коров увеличены до 500 тыс. рублей;

также увеличены субсидии на строительство мини-ферм и на приобретение племенного и товарного поголовья нетелей и первотелок.

— Увеличение поддержки малых хозяйств — важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом. Мы понимаем, что ЛПХ нуждаются в помощи для преодоления трудностей, связанных с содержанием скота и заготовкой кормов. Принятые меры позволят стимулировать рост производства и поддержать сельских жителей, — прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза Татарстана.

Накануне Минниханов поручил взять под контроль несанкционированный ввоз в республику скота из-за угрозы распространения бруцеллеза. В настоящее время 80% молочного скотоводства не имеет достаточной биозащиты от проникновения инфекционных заболеваний.



Анастасия Фартыгина