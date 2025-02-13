В Татарстане возьмут под контроль несанкционированный ввоз скота из-за угрозы бруцеллеза
В настоящее время 80% молочного скотоводства не имеет достаточной биозащиты от проникновения инфекционных заболеваний.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил взять по контроль несанкционированный ввоз в республику скота из-за угрозы распространения бруцеллеза. В настоящее время 80% молочного скотоводства не имеет достаточной биозащиты от проникновения инфекционных заболеваний.
— В России отмечается общая неблагоприятная тенденция по бруцеллезу. Татарстан имеет тесные экономические связи со всеми регионами страны. В прошлом году в республику завезено 34 тысячи голов крупного рогатого скота, — доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на коллегии ведомства.
Главному Управлению ветеринарии, Россельхознадзору совместно с руководителями предприятий поручено организовать до 1 ноября выполнение работ по установлению биологического кордона по защите ферм и молочных комплексов республики.
Напомним, что в 2024 году в Татарстане были выявлены четыре очага бруцеллеза:
- частный сектор села Старые Чечкабы в Кайбицком районе;
- КФХ Гариев около поселка Прибой Зеленодольского района;
- частный сектор села Сарайлы Сармановского района;
- ИП Хабибуллин, село Бикчураево Рыбно-Слободского района.
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