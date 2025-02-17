Депутат Госдумы: мошенники продолжают использовать тактику запугивания

Фото: Мария Зверева

Мошенники продолжают использовать тактику запугивания, чтобы заставить жертву совершить необдуманные платежи. Об этом в беседе с RT предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Он пояснил, что всяческие угрозы штрафов или ареста имущества вводят жертву в стресс, в которой она может поспешно перевести деньги, не проверяя информацию на достоверность.

— Важно помнить, что государственные ведомства никогда не рассылают уведомления о штрафах или задолженностях через сторонние системы оплаты. Проверять любые начисления следует только через официальные ресурсы, такие как «Госуслуги» или сайт Федеральной налоговой службы. Если вы получили подозрительное письмо, не переходите по ссылкам, не скачивайте вложения и не совершайте платежи. Лучше самостоятельно проверить информацию, — предостерег Немкин.

Напомним, в Госдуме предложили организовать специальные занятия в школах для обучения детей методам борьбы с мошенниками. Эта инициатива стала ответом на тревожные сообщения МВД о том, что преступники начали использовать тактику запугивания детей, выдавая себя за сотрудников спецслужб, Почты России или портала госуслуг.

Елизавета Пуншева