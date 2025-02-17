Более 51 тыс. жителей Альметьевского района получили поддержку на сумму свыше 488 млн рублей

Фото: Мария Зверева

В 2024 году более 51 тысячи жителей Альметьевского района получили различные меры социальной поддержки. Общая сумма помощи, оказанной из федерального и республиканского бюджетов, превысила 488 млн рублей. Об этом сообщили в администрации.

Поддержка была оказана ветеранам, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям, а также гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Особое внимание уделяется многодетным семьям. В районе насчитывается 3476 таких семей, среди которых 144 семьи воспитывают пятерых и более детей. Самой большой семьей является семья Федоровых — Дениса и Ирины, в которой растут 12 детей.

Отделение надомного социального обслуживания в 2024 году предоставило услуги 1057 нуждающимся в посторонней помощи пожилым гражданам и инвалидам. В рамках системы долговременного ухода обслужено 553 человека. Социальные работники оказывают социально-бытовые и реабилитационные услуги, обеспечивая необходимую поддержку и уход.

Помимо этого, в 2024 году 68 женщин, проживающих в сельской местности Татарстана не менее трех лет, получили единовременные выплаты на общую сумму 4,1 млн рублей.

Рената Валеева