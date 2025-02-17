В Альметьевском районе 68 сельских жительниц получили единовременные выплаты

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году 68 женщин, проживающих в сельской местности Татарстана не менее трех лет, получили единовременные выплаты на общую сумму 4,1 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления социальной защиты Рустам Гараев на общегородском совещании.

Выплаты предоставляются в рамках программы поддержки молодых семей, проживающих в сельской местности. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей при рождении первого ребенка, если матери нет 25 лет, и 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в возрасте до 29 лет.

Напомним, в 2025 году Татарстан направит 4,1 млрд рублей на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2024 году на финансирование этой программы было выделено 5,3 млрд рублей, включая 3,9 млрд из федерального бюджета, 909 млн из республиканского и 495 млн из местных бюджетов.

Рената Валеева