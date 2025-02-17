В Госдуме предложили ввести общероссийскую систему распределения для выпускников СПО

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Рабочая группа по среднему профессиональному образованию (СПО) представила более 70 предложений по улучшению системы и повышению качества подготовки специалистов. Среди них — введение общероссийской системы распределения выпускников, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале.

— Одно из предложений — стимулировать выпускников трудоустраиваться в тех субъектах, где они получили диплом СПО, — подчеркнула Абрамченко.

По ее мнению, введение единой общероссийской системы распределения с обязательной отработкой на местных предприятиях может стать решением проблемы трудоустройства молодых специалистов в регионах с кадровым дефицитом.

В частности, для программ подготовки среднего медицинского персонала предлагается объединить ГИА с первичной специализированной аккредитацией. Эта мера, как ожидается, упростит процесс допуска выпускников к работе и повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Абрамченко отметила, что представленные предложения — лишь первый шаг к преобразованиям в системе СПО.

— Каждый шаг приближает нас к обществу, где квалифицированный труд ценится превыше всего. Важно продолжать работу над внедрением этих инициатив для устойчивого развития наших регионов и всей страны, — заключила она.

Ранее Минздрав России опроверг информацию о возвращении к советской системе распределения выпускников медицинских вузов. Вместо этого ведомство предлагает молодым специалистам возможность самостоятельно выбирать место работы.

Рената Валеева