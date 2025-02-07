Минздрав опроверг возвращение к советской системе распределения выпускников медвузов
Минздрав России опроверг информацию о возвращении к советской системе распределения выпускников медицинских вузов. Вместо этого ведомство предлагает молодым специалистам возможность самостоятельно выбирать место работы, сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на министерство.
— Минздравом России не рассматривается модель распределения, которая раньше действовала в СССР, а именно направление выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный субъект Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Ранее «Реальное время» писало, что Минздрав разрабатывает проект по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медицинские организации, работающие по ОМС, с возможными штрафами за отказ.
В пресс-службе подчеркнули, что проектируемые законопроектом нормы предполагают трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в любую медорганизацию, участвующую в реализации программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи.
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