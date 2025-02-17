Лавров и Ушаков отправились в Эр-Рияд для переговоров с США

По поручению президента России Владимира Путина, в Эр-Рияд вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Завтра они встретятся с американскими коллегами, сообщили в пресс-службе Кремля.

Основными темами предстоящих переговоров станут возможная встреча Путина и Трампа, подготовка к переговорам по украинскому конфликту, а также восстановление двусторонних отношений между Россией и США.

В Кремле подчеркнули, что пока не было предметных обсуждений о размещении европейских миротворцев на Украине, несмотря на заявления британского премьера Кира Стармера о готовности его страны участвовать в миротворческой миссии.

Кремль также внимательно следит за заявлениями, сделанными на Мюнхенской конференции, однако считает преждевременным делать далеко идущие выводы.

Решение о проведении переговоров в Эр-Рияде было принято совместно и устраивает обе стороны.

Напомним, что после Мюнхенской конференции члены G7 собираются изучать вопрос о введении новых санкций в отношении России в зависимости от того, будет ли готова Москва к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Также в ходе конференции Китай заявил о готовности работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов и развития двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой.