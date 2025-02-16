Китай заявил о готовности развивать отношения с Украиной

Фото: Михаил Захаров

Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов и развития двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Встреча состоялась в субботу вечером «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

— В последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. В нынешних условиях это далось нелегко, что также демонстрирует потенциал и возможности для сотрудничества между двумя сторонами... Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества, — заявил Ван И.

Напомним, Россия участия в Мюнхенской конференции не принимает. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Москва не получала приглашений на это мероприятие и в предыдущие годы после начала специальной военной операции на Украине.

Елизавета Пуншева