G7 приняла коммюнике по вопросу новых санкций против России

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Члены G7 собираются изучать вопрос о введении новых санкций в отношении России в зависимости от того, будет ли готова Москва к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД формата после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству, — цитирует документ «РИА Новости».

Страны «Большой семерки» заявили, что поддерживают Украину в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Напомним, Россия начала процесс формирования группы переговорщиков для обсуждения отношений с США, в частности ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что окончательное решение о составе группы будет объявлено позже.

Галия Гарифуллина