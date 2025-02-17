Сроки ипотечного кредитования в России сократились на 16 месяцев

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Средний срок ипотечного кредитования в России уменьшился на 16 месяцев, составив 20 лет и четыре месяца по итогам января 2025 года. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). В январе 2024 года этот показатель составлял 21 год и восемь месяцев.

Согласно информации ОКБ, средний размер выданных ипотечных кредитов в январе 2025 года составил 3,92 млн рублей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма кредита достигала 4,04 млн рублей. В декабре 2024 года средний размер ипотечного кредита также снизился на 9%, а срок кредитования уменьшился на 15 месяцев.

Кроме того, в январе текущего года банки выдавали кредиты на покупку нового жилья в среднем на сумму 5,62 млн рублей, что на 16% больше, чем годом ранее, со сроком кредитования 25 лет и 11 месяцев.

На вторичном рынке средний чек составил 2,53 млн рублей, а срок кредитования — 18 лет и шесть месяцев. Полная стоимость кредита на покупку жилья в январе возросла до 13,60%, по сравнению с 13,01% в декабре.

Напомним, что доля российских семей с ипотекой, допустивших просрочку по обязательным платежам, в июле — сентябре 2024 года достигла максимума со второго квартала того же года. Причиной роста стало увеличение числа неплательщиков среди самых состоятельных слоев населения.



Анастасия Фартыгина