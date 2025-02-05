Состоятельные россияне стали чаще допускать просрочки по ипотеке

Фото: Динар Фатыхов

Доля российских семей с ипотекой, допустивших просрочку по обязательным платежам, в июле — сентябре 2024 года достигла максимума со второго квартала того же года. Причиной роста стало увеличение числа неплательщиков среди самых состоятельных слоев населения. Об этом пишет РИА «Новости».

В третьем квартале доля семей, столкнувшихся с финансовыми трудностями при погашении ипотеки хотя бы раз в течение квартала, выросла до 4,9% с 4,8% годом ранее. Это максимальное значение со второго квартала 2023 года (5,5%).

При этом рост неплатежей затронул исключительно россиян с наиболее высокими доходами. Доля просрочивших платеж среди этой категории населения составила 7,7% от всех ипотечников с высокими доходами, что является наибольшим значением с первого квартала 2021 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время среди наименее состоятельных россиян с жилищным кредитом доля столкнувшихся с финансовыми трудностями при обслуживании ссуды снизилась за год на 1 процентный пункт — до 3,5%.

В территориальном разрезе проблем с погашением ипотеки стало больше среди городского населения, где доля допустивших просрочку выросла до 4,9% от общего числа горожан с ипотекой. Среди сельских жителей этот показатель снизился на 1 процентный пункт по сравнению с прошлым годом и также составил 4,9%.

По итогам 2024 года в Татарстане оформлено более 40,5 тыс. ипотечных кредитов. Это на 45% меньше, чем годом ранее. Об этом «Реальному времени» сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Рената Валеева