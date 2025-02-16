Россия за последние 25 лет реструктурировала долгов на $30 млрд
Россия за последние 25 лет реструктурировала долги 22 стран на сумму почти $30 млрд. Об этом сообщил российский министр финансов Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии.
— Действительно, большой опыт реструктуризации, мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облегчении долгового бремени… Россия всегда участвовала в этом процессе и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов, — сказал он.
Напомним, госдолг России на 1 октября 2024 года составил 26,7 трлн рублей, что на 1,1 трлн рублей (или 4,3%) больше по сравнению с началом года. Это эквивалентно 13,6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.