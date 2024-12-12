Госдолг России вырос на 1,1 трлн рублей за девять месяцев 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Согласно аналитической записке Счетной палаты, госдолг России на 1 октября 2024 года составил 26,7 трлн рублей, что на 1,1 трлн рублей (или 4,3%) больше по сравнению с началом года. Это эквивалентно 13,6% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом сообщили РИА «Новости».



Внутренний госдолг России достиг 21,7 трлн рублей, что составляет 81,6% от установленного верхнего предела в 26,6 трлн рублей. Он увеличился на 948 млрд рублей (4,6%). Внешний долг также вырос на 163 млрд рублей (3,4%), составив 4,9 трлн рублей.

Рост внутреннего долга был обусловлен увеличением объема государственных ценных бумаг. В частности, долг по облигациям федерального займа (ОФЗ) увеличился на 722 млрд рублей (6,6%) по ОФЗ-ПД, на 238 млрд рублей (3,1%) по ОФЗ-ПК и на 87 млрд рублей (7,5%) по ОФЗ-ИН.



Анастасия Фартыгина