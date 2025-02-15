В Татарстане пройдет программа «Батырлар — Герои Татарстана» для ветеранов и участников СВО

Фото: Мария Зверева

С 18 февраля в Татарстане запустят кадровую программу для ветеранов и участников СВО «Батырлар — Герои Татарстана». Это аналог федеральной программы «Время героев», сообщил раис республики Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме правительства РТ.

Отмечается, что целью программы станет подготовка участников СВО для последующего трудоустройства в органы власти и госкомпании.

Принять участие в этой работе татарстанский лидер поручил руководителям органов власти, главам муниципальных образований, руководству Военного комиссариата, филиалу Фонда «Защитники Отечества» по республике, республиканскому отделению Ассоциации ветеранов СВО.

Напомним, «Время героев» — это программа развития для участников военных действий на Украине. Она проводится по поручению президента России Владимира Путина. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа бойцов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

На проведение «Времени героев» в 2025 году выделили более 560 млн рублей. Во время декабрьской пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что на второй этап программы поступило уже 15 тыс. заявок.

Галия Гарифуллина