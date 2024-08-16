На проведение программы «Время героев» в 2025 году выделили более 560 млн рублей

Фото: Максим Платонов

РАНХиГС и Росмолодежи на проведение программы «Время героев» в 2025 году выделили более 560 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

РАНХиГС на обучение по образовательным программам не менее 5,96 тыс. человек из числа участников и ветеранов СВО выделяется 338 млн. рублей. А Росмолодежи для предоставления АНО «Россия — страна возможностей» гранта для организации мероприятий для не менее 100 человек из числа участников и ветеранов СВО направляет более 224 млн рублей.

В начале августа стало известно, что КФУ профинансирует обучение детей участников СВО за счет собственных средств, в том числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов. Всего в учебном 2024/25 году на это выделят 25 млн рублей.

Разиль Самигуллин