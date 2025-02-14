Протокол о расширении визового режима с КНР внесли на ратификацию в Госдуму

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В Госдуму России поступил на рассмотрение протокол к соглашению между правительствами России и Китая, который упрощает оформление виз для граждан, занимающихся международными автомобильными перевозками. Соответствующий текст законопроекта опубликовали в электронной базе Думы.

По нововведениям, россияне, осуществляющие грузовые перевозки в Китай, смогут получать многократные визы на срок до одного года независимо от их места жительства. При этом срок каждого пребывания не может превышать 30 дней.

Ранее подобный упрощенный визовый режим был доступен только для водителей, членов экипажей, экспедиторов и переводчиков, работающих в приграничных регионах России и Китая.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящий момент ведется подготовка к контактам и возможной поездке президента Владимира Путина в Китай в сентябре. Она приурочена к годовщине победы Китая над Японией во Второй мировой войне.



Ранее посол России в Пекине Игорь Моргулов сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение посетить Москву 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Анастасия Фартыгина