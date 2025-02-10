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Си Цзиньпин примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

08:45, 10.02.2025
Си Цзиньпин примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Китайский президент Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Москве. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью телеканалу «Россия 24».

В ходе эфира Моргулов также уточнил, что в ответ на приглашение Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина принять участие в торжествах, запланированных на начало сентября в Пекине.

Напомним, что депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением о единовременной выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в 2025 году, в честь 80-летнего юбилея Победы.

Анастасия Фартыгина

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