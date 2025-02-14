Стоимость жилья в Казани сопоставима с полетом в космос и кругосветным круизом

Стоимость одной из коммерческих экспедиций в космос составила 43,1 млн рублей — за эту сумму можно приобрести четырехкомнатную квартиру

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Первый коммерческий полет в космос состоялся в 2023 году, благодаря компании Virgin Galactic, а стоимость одной из последних экспедиций составила около 43,1 млн рублей — за эту сумму можно приобрести четырехкомнатную квартиру в центре Казани, передает «Яндекс Недвижимость». Сервис проанализировал предложения на дорогостоящие экспедиции и сравнил их стоимость со стоимостью жилья в Казани.

Посмотреть на императорских пингвинов на Южном полюсе стоит примерно 10,1 млн рублей — во столько же обойдется двухкомнатная квартира на берегу Казанки. Путь на Эверест займет 48 дней восхождения до вершины и обратно с ночевками в лагерях и будет стоить 9 млн рублей, что сопоставимо с однокомнатным жильем на озере Средний Кабан.

На кругосветный круиз из Лос-Анджелеса через Австралию, Японию и Канаду придется потратить 7,8 млн рублей — или купить за эти деньги двухкомнатную квартиру в Московском районе Казани. А если вы мечтали побывать на Северном полюсе, туда можно отправиться на ледоколе Le Commandant Charcot, путешествие на котором обойдется в 4,2 млн рублей, за которые можно приобрести квартиру-студию в ЖК комфорт-класса.



Напомним, в январе 2025 года Казань заняла четвертое место в России по темпам роста цен на новостройки. Средняя стоимость нового жилья в столице Татарстана увеличилась на 1,3% и составила 10,9 млн рублей, а цена одного квадратного метра достигла 225,8 тыс. рублей, что на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце.

Дарья Беззубова