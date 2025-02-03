Казань заняла четвертое место среди регионов по росту цен на новостройки

Фото: Максим Платонов

В январе 2025 года Казань заняла четвертое место в России по темпам роста цен на новостройки. Средняя стоимость нового жилья в столице Татарстана увеличилась на 1,3% и составила 10,9 млн рублей, а цена одного квадратного метра достигла 225,8 тыс. рублей, что на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили на портале «Мир квартир».

В то время как Казань демонстрирует рост цен, в Набережных Челнах наблюдается обратная тенденция: стоимость новостройки снизилась на 1,9%, составив почти 7,5 млн рублей. Цена за квадратный метр в Челнах также упала на 1,1% и достигла 142,4 тыс. рублей. В рейтинге город занимает 30-е место.

Реальное время / realnoevremya.ru

На фоне роста цен в Казани, в других городах России наблюдаются различные тенденции. Наибольшее удорожание квадратного метра зафиксировано в Перми (+3,6%), Челябинске (+3,5%), Воронеже (+2,5%), Курске (+2,5%) и Краснодаре (+2,3%). В среднем по стране цены на новостройки увеличились на 0,8%, составив около 142,7 тыс. рублей за квадратный метр.

Из 70 исследованных городов в 54 зафиксирован рост цен на новостройки, в 13 — снижение, а в трех ценовые показатели остались на прежнем уровне.

Напомним, что по итогам 2024 года Казань вошла в число городов с самыми высокими ценами на квартиры в новостройках — в среднем квартира стоит 10,8 млн рублей. Также в топе Москва (21,3 млн рублей), Сочи (17,8 млн рублей) и Санкт-Петербург (11,1 млн рублей).



Анастасия Фартыгина