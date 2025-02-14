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Российские войска взяли под контроль Зеленое Поле и Дачное в ДНР

13:37, 14.02.2025
Российские войска взяли под контроль Зеленое Поле и Дачное в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска освободили населенные пункты Зеленое Поле и Дачное, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки войск «Южная» освободили Дачное, а подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зеленое Поле.

Накануне Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Водяное Второе в Донецкой Народной Республике.

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