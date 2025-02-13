Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Водяное Второе в Донецкой Народной Республике. В сводке ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, установив контроль над селом.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки силы группировки нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ в районе восьми населенных пунктов ДНР. Потери украинской стороны составили до 510 военнослужащих, а также танк Leopard, пять боевых бронированных машин (включая бронетранспортер М113), четыре пикапа, боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства.

Кроме того, российские войска поразили военные аэродромы, портовую инфраструктуру, цеха по производству БПЛА, хранилища ГСМ и скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.

Российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три снаряда РСЗО HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 202 беспилотника, сообщило Минобороны.