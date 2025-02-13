Мишустин утвердил соглашение с ОАЭ для борьбы с двойным налогообложением
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, направленный на устранение двойного налогообложения. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, соглашение было согласовано Минфином России в сотрудничестве с МИД, Минэкономики, Минюстом и ФНС. Проект также был предварительно обсужден с представителями эмиратской стороны.
Соглашение охватывает налоги на доходы и капитал и направлено на предотвращение избежания и уклонения от налогообложения, что должно способствовать улучшению экономических отношений между двумя странами.
Напомним, что в России будет создана новая информационная система для сбора записей голосов телефонных мошенников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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