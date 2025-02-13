Новости общества

12:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мишустин утвердил соглашение с ОАЭ для борьбы с двойным налогообложением

21:22, 13.02.2025
Мишустин утвердил соглашение с ОАЭ для борьбы с двойным налогообложением
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, направленный на устранение двойного налогообложения. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, соглашение было согласовано Минфином России в сотрудничестве с МИД, Минэкономики, Минюстом и ФНС. Проект также был предварительно обсужден с представителями эмиратской стороны.

Соглашение охватывает налоги на доходы и капитал и направлено на предотвращение избежания и уклонения от налогообложения, что должно способствовать улучшению экономических отношений между двумя странами.

Напомним, что в России будет создана новая информационная система для сбора записей голосов телефонных мошенников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также