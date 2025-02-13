В России создадут систему для сбора записей голосов телефонных мошенников

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В России будет создана новая информационная система для сбора записей голосов телефонных мошенников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

— Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему, на ее платформе в том числе станут собираться записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях, — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, эта система позволит применять дополнительные инструменты защиты от рисков в цифровой среде.

— Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость, — подчеркнул Мишустин.

МВД России выпустило предупреждение о фишинговом ресурсе, который пытается выманить у студентов код доступа к их аккаунтам на портале «Госуслуги».

Рената Валеева