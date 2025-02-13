В Татарстане в 2024 году введено в эксплуатацию более 21,9 тыс. квартир

В 2024 году в Татарстане введено в эксплуатацию 21,9 тыс. квартир общей площадью 1,1 млн квадратных метров. Об этом сообщает Татарстанстат.

Кроме того, население республики за счет собственных и привлеченных средств построило 17 026 индивидуальных жилых домов общей площадью 2,35 млн квадратных метров, что составляет 68,1% от общего объема введенного жилья в регионе. Средняя площадь одного индивидуального жилого дома составила 138 квадратных метров.

Отметим, в Татарстане с начала года введено в эксплуатацию 552 тыс. кв. м жилья, что составляет 17% от запланированного объема.



Рената Валеева