Минстрой: в Татарстане выполнено лишь 17% плана по жилищному строительству

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В Татарстане с начала года введено в эксплуатацию 552 тыс. кв. м жилья, что составляет всего 17% от запланированного объема. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По данным министра, в сфере коммерческого строительства выполнено всего 1,5% от запланированного, что соответствует семи многоквартирным домам общей площадью более 26 тыс. кв. м. В рамках программы социальной ипотеки запланировано строительство 35 жилых домов общей площадью 161,7 тыс. кв. м, из которых 15 находятся в высокой стадии готовности.

Наиболее успешные результаты наблюдаются в индивидуальном жилищном строительстве — здесь сдано 525 тыс. кв. м, что составляет 37% от плана.

Министерство активно работает над обеспечением жильем различных категорий граждан, включая многодетные семьи и вынужденных переселенцев. В настоящее время проводится проверка учетных дел семей-получателей для оформления сертификатов.

Кроме того, Министерством по делам молодежи заключены соглашения с 42 муниципалитетами для поддержки молодых семей, а также продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В текущем году планируется реализация двух программ, направленных на поддержку жилищного строительства:

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» будут обустроены три площадки для компактной застройки в Лаишевском, Черемшанском и Верхнеуслонском районах с финансированием в 250 млн рублей.

Также разрабатывается новая республиканская программа по обеспечению инфраструктурой земельных участков для многодетных семей с объемом финансирования в 1 млрд рублей.

Минстрой Татарстана определил минимальный план по вводу жилья на 2025 год в размере 3,2 млн кв. м. Из этой суммы 1,4 млн кв. м будет построено в рамках индивидуального жилищного строительства, 1,6 млн кв. м — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья и 162 тыс. кв. м — по программе соципотеки.

Анастасия Фартыгина