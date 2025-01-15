Путин подписал указ о выплате по 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. По словам лидера России, необходимо делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.

Помимо этого, президент сообщил о планах присвоения звания «Город трудовой доблести» еще нескольким городам, включая Курган и Салехард.

Рената Валеева