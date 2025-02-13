Татарстанцы стали жертвами мошенников по схеме предоставления бесплатного обучения на IT-профессии
Жители Татарстана столкнулись с мошеннической схемой, связанной с обещанием бесплатного обучения на IT-профессии в онлайн-университете Urban. Многие татарстанцы, привлеченные рекламой компании «ЭдЭкс», оказались вынуждены оформлять кредиты и рассрочки, чтобы оплатить обучение. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Татарстану.
Реклама «ЭдЭкс», размещенная в популярных пабликах и телеграм-каналах, обещала не только получение востребованной профессии, но и обучение за счет государства. Ограниченное количество льготных мест подстегнуло потенциальных студентов к быстрой регистрации, однако вместо бесплатного обучения они столкнулись с сомнительной схемой, которая привела к кредитным обязательствам.
После множества обращений граждан в Татарстанское УФАС России антимонопольная служба начала проверку. В результате было зафиксировано множество жалоб на недостоверную рекламу о наборе на бесплатное 6-месячное обучение IT-профессиям в Urban University.
Процесс регистрации оказался простым: будущие студенты заполняли анкету и проходили тест, после чего получали СМС-сообщение с ссылкой, которая фактически подтверждала их статус должника перед кредитной организацией.
По итогам проверки реклама «ЭдЭкс» была признана ненадлежащей. Компании выдано предписание прекратить распространение ложной информации, а материалы дела будут переданы для рассмотрения вопроса об административной ответственности.
Татарстанское УФАС призывает граждан внимательно проверять информацию, распространяемую в открытых источниках, чтобы избежать попадания в ловушки мошенников.
Напомним, что УФАС республики также признала компанию «Яндекс Плюс» виновной в нарушении закона о рекламе. Нарушение связано с использованием футбольного термина «сейв» в рекламных материалах, что подразумевало отражение опасных ударов вратарем. Реклама размещалась через поисковую систему «Яндекс», но не содержала необходимой информации об условиях, на которых банк предлагает этот финансовый продукт.
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