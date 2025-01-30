УФАС Татарстана оштрафовало «Яндекс Плюс» за нарушение закона о рекламе

Фото: Мария Зверева

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало компанию «Яндекс Плюс» виновной в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Республике Татарстан.

Нарушение связано с использованием футбольного термина «сейв» в рекламных материалах, что подразумевало отражение опасных ударов вратарем. Реклама размещалась через поисковую систему «Яндекс», но не содержала необходимой информации об условиях, на которых банк предлагает этот финансовый продукт.

Клиенты, переходя по рекламной ссылке, не могли получить полное представление о том, какие условия предлагает банк для открытия вклада с процентной ставкой до 18%, который предполагался в сочетании с дебетовой картой от «Яндекс Банка». Важные детали, такие как сумма вклада, срок, начисляемые проценты и порядок доступа к средствам, отсутствовали в объявлении.

Реклама распространялась по всей территории России, однако полномочия по рассмотрению данного дела были переданы республиканскому отделению УФАС. Нарушителем было признано ООО «Яндекс Плюс», ответственное за содержание рекламных объявлений в поисковой системе.

Анастасия Фартыгина