Банки обяжут сообщать о подозрительных операциях с рублями в Росфинмониторинг

Фото: Сейтумерова Анна

С 1 июня 2025 года российские банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями, которые могут нарушать «антиотмывочное законодательство». Соответствующий проект указания опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов.

Законопроект, который был принят Госдумой в первом чтении в октябре прошлого года, расширяет требования федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее предполагалось, что контроль за соблюдением этих норм будет осуществлять Банк России как оператор платформы цифрового рубля. Однако в ходе доработки законопроекта была выбрана гибридная модель, согласно которой функции по противодействию отмыванию денег также возлагаются на кредитные организации.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Согласно новому указанию, банки должны будут сообщать не только о подозрительных операциях, но и о приостановлении распоряжений пользователей, отказах в их направлении, а также о расторжении договоров счета цифрового рубля. Кроме того, операции на сумму свыше 1 миллиона рублей подлежат обязательному контролю.

Порядок формирования электронных сообщений будет установлен Центробанком России в сотрудничестве с Росфинмониторингом. Положения, касающиеся платформы цифрового рубля, начнут действовать с 1 июля 2025 года.

Накануне в 2024 году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, 3 165 человек.



Анастасия Фартыгина