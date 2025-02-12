Росфинмониторинг включил более 3 тысяч человек в список террористов и экстремистов

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В 2024 году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, 3165 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленной информации, 2248 из внесенных в список лиц причастны к терроризму, а 917 — к совершению преступлений экстремистской направленности.

Включение в перечень Росфинмониторинга влечет за собой серьезные ограничения. Лицам и организациям, попавшим в список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться большинством финансовых услуг. Исключение составляют платежи, касающиеся уплаты налогов, выплаты зарплаты и возмещения ущерба.

Напомним, в Татарстане участились случаи телефонных мошенничеств, в которых злоумышленники представляются сотрудниками спецслужб и сообщают гражданам, что с их счетов были переведены деньги в недружественные страны. Под предлогом госизмены они требуют доступ к банковской информации, вводя жертв в состояние паники.



Рената Валеева