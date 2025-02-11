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В Казани закроется парковка у ТЦ «Ягодная слобода»

17:11, 11.02.2025
В Казани закроется парковка у ТЦ «Ягодная слобода»
Фото: Мария Зверева

С 13 февраля 2025 года закрывается парковка у торгового центра «Ягодная слобода», расположенного по адресу ул. Краснококшайская, 150/2. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани в своем телеграм-канале.

  • Парковка закрывается, поскольку здесь начинается строительство надземного пешеходного перехода.

Напомним, депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме инициировали законопроект, направленный на установление единых дней бесплатной парковки по всей стране в праздничные дни и воскресенья.

Рената Валеева

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