В Казани закроется парковка у ТЦ «Ягодная слобода»

Фото: Мария Зверева

С 13 февраля 2025 года закрывается парковка у торгового центра «Ягодная слобода», расположенного по адресу ул. Краснококшайская, 150/2. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани в своем телеграм-канале.

Парковка закрывается, поскольку здесь начинается строительство надземного пешеходного перехода.

Напомним, депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме инициировали законопроект, направленный на установление единых дней бесплатной парковки по всей стране в праздничные дни и воскресенья.

Рената Валеева