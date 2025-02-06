В России могут ввести единые дни бесплатной парковки по праздникам и воскресеньям

Фото: Максим Платонов

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме инициировали законопроект, направленный на установление единых дней бесплатной парковки по всей стране в праздничные дни и воскресенья. Этот законопроект уже отправлен на отзыв в правительство России. Об этом сообщили в ТАСС.

Авторы инициативы Владислав Даванков и Ярослав Самылин подчеркнули, что в настоящее время в разных регионах действуют различные правила предоставления бесплатной парковки в указанные дни, что создает неравные условия для граждан и вызывает их недовольство.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что введение единых правил парковки поможет устранить эти несоответствия и обеспечит равные условия для всех водителей вне зависимости от региона.

Напомним, что в Госдуме призвали ввести временные разрешения для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам и многодетным семьям.



Анастасия Фартыгина