УК Казани обязана вернуть 2 млн рублей на счет капремонта дома по решению суда

Фото: Динар Фатыхов

Управляющая компания «Зима» обязана вернуть 1,96 млн рублей на спецсчет капремонта дома №4 по улице Научный Городок в Казани. Такое решение поддержал суд, отклонив иск УК к Жилинспекции Татарстана, которая ранее выдала предписание о возврате средств. Об этом сообщает пресс-служба.

Жильцы дома приняли решение отчислять средства на капремонт на специальный банковский счет, владельцем которого была назначена УК «Зима». За четыре года было собрано 1,98 млн рублей, однако на счету осталось лишь 24,9 тыс. рублей. УК «Зима» отчиталась о расходовании средств на ремонт кровли, замену канализации, тамбурных дверей и другие работы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако, Госжилинспекция установила, что данные работы относятся к категории «текущий ремонт», за который жильцы и так платят ежемесячно. Там выдали предписание о возврате денежных средств на спецсчет.

Капитальный ремонт дома планируется начать в следующем году с замены трех лифтов, на что потребуется 3,7 млн рублей. Общая стоимость капитального ремонта всего дома оценивается почти в 45 млн рублей.



Рената Валеева