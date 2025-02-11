Прямого автобусного сообщения с Казанью нет в 14 районах Татарстана

Частично это компенсируется межрегиональными маршрутами — татарстанцев возят башкирские, марийские, чувашские, кировские перевозчики

Фото: Динар Фатыхов

«Реальное время» изучило расписание автобусных маршрутов, связывающих районные центры республики с Казанью, и выяснило, что прямые межмуниципальные рейсы отсутствуют в 14 из 43 районов Татарстана.

Прямого автобусного сообщения с Казанью нет в Агрызском, Аксубаевском, Алексеевском, Атнинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Кайбицком, Кукморском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Сармановском и Ютазинском районах.

Частично это компенсируется межрегиональными автобусными маршрутами — татарстанцев возят в Казань башкирские, марийские, чувашские, кировские перевозчики. И если кто-то из них по какой-либо причине рейс отменяет — до столицы Татарстана уже не добраться.

Далеко не везде есть и внутримуниципальное автобусное сообщение. Исключением, судя по информации в расписаниях автостанций и автовокзалов, являются Лениногорский, Мамадышский, Пестречинский, Спасский районы, где организованы рейсы из райцентров в некоторые местные населенные пункты.

Однако этого также недостаточно — например, в Верхнеуслонском районе организованы рейсы от райцентра до Иннополиса и далее до Казани, а вот в Нижнем Услоне и Ключищах связь со столицей имеется только летом, когда открывается навигация.

Подробнее о нарушениях законодательства и попытках муниципальных властей решить проблему — в материале «Реального времени».



Дарья Беззубова