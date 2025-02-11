В Татарстане выделят 250 млн рублей на благоустройство трех микрорайонов
В Татарстане запланировали работы по благоустройству и оснащению инженерной инфраструктуры в трех населенных пунктах на сумму 250 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.
- Согласно проекту, в микрорайоне «Южный» села Черемшан будет создана площадка для жилой застройки на 256 домов, что потребует 127,6 млн рублей.
- В селе Верхний Услон, в микрорайоне «Новый», на благоустройство и создание инженерной инфраструктуры для 340 домов выделено 90,1 млн рублей.
- В селе Среднее Девятово аналогичные работы для 350 домов оцениваются в 32,3 млн рублей.
Все работы должны быть завершены и объекты введены в эксплуатацию до 1 декабря 2025 года. Проект финансируется за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Напомним, что в Татарстане в 2025 году на программу благоустройства «Наш двор» будет направлено 10 млрд рублей, с сохранением финансирования на уровне 2024 года, заявила куратор программы Арина Петрова на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.