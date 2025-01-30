Татарстан выделит 10 млрд рублей на программу благоустройства «Наш двор»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в 2025 году на программу благоустройства «Наш двор» будет направлено 10 млрд рублей, с сохранением финансирования на уровне 2024 года, заявила куратор программы Арина Петрова на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

В этом году планируется благоустроить 679 территорий, количество объектов уменьшилось по сравнению с 835 в 2024 году. Несмотря на сокращение числа дворов, охват жителей останется прежним — около 200 тысяч человек.

Программа «Наш двор», запущенная в 2020 году, за время своего существования охватила более 5,1 тыс. объектов и потребовала 44 млрд рублей.



Напомним, что в рамках II Всероссийского муниципального форума, который проходил в Татарстане, полпред президента России в ПФО Игорь Комаров объявил о планах по благоустройству более 6 тыс. общественных пространств в регионах округа к 2030 году.

Анастасия Фартыгина