В Госдуме предложили ускорить реформу МСУ, отменив 10-летний переходный период

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законопроект об изменении системы местного самоуправления (МСУ) в России, отменяющие десятилетний переходный период для реализации его норм. Об этом сообщил председатель комитета Павел Крашенинников, пишет «Интерфакс».

В случае принятия закон вступит в силу в течение 90 дней после официальной публикации.

— До 2027 года нужно будет привести законодательные акты субъектов РФ в соответствие с законом, — заявил Крашенинников журналистам, комментируя поправки, внесенные ко второму чтению.

В первоначальной редакции законопроекта, принятой в первом чтении, предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2027 года и будет установлен 10-летний переходный период для адаптации к новым нормам.

Ранее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о поддержке предложения Вячеслава Володина о разработке межфракционной поправки к законопроекту об общих принципах организации МСУ. Эта поправка предоставит регионам право самостоятельно определять систему местного самоуправления — одноуровневую или двухуровневую.

Рената Валеева